Covid, news. Mascherine al chiuso e pass restano, ipotesi quarta dose. LIVE (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il governo lavora alla road map del dopo-Covid. Il ministro Speranza: "A marzo partirà la quarta dose per gli immunocompromessi a 120 giorni dalla precedente, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l'estate". Secondo il Direttore generale dell'Aifa Magrini "sarebbe coerente mantenere l'obbligo di vaccinazione per gli over 50". I nuovi casi positivi sono 42.081, il tasso di positività si attesta all'11,3%. Infine, i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 141

