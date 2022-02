Cagliari-Napoli, i tifosi sardi invocano l’eruzione del Vesuvio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari-Napoli, i tifosi sardi intonano cori contro Napoli e invocano l’eruzione del Vesuvio. L’arbitro non ferma il gioco e fa proseguire la gara. Lunedì di Serie A, il Cagliari ospita alla Sardegna Arena il Napoli di Spalletti. La gara di stasera è fondamentale per entrambe le squadre: per gli uomini di Spalletti vincere significa agganciare in testa alla classifica il Milan. 32 punti a dividerle e obiettivi ben chiari per entrambe le squadre: da una parte la salvezza, con i rossoblù che hanno guadagnato qualche punto grazie agli ultimi tre risultati positivi salendo a -1 dal Venezia, e dall’altra l’obiettivo scudetto per un Napoli che non ha ancora mai perso nel 2022 ed è a -3 dal primo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022), iintonano cori controdel. L’arbitro non ferma il gioco e fa proseguire la gara. Lunedì di Serie A, ilospita alla Sardegna Arena ildi Spalletti. La gara di stasera è fondamentale per entrambe le squadre: per gli uomini di Spalletti vincere significa agganciare in testa alla classifica il Milan. 32 punti a dividerle e obiettivi ben chiari per entrambe le squadre: da una parte la salvezza, con i rossoblù che hanno guadagnato qualche punto grazie agli ultimi tre risultati positivi salendo a -1 dal Venezia, e dall’altra l’obiettivo scudetto per unche non ha ancora mai perso nel 2022 ed è a -3 dal primo ...

