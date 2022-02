Udinese Lazio 1-0 LIVE: Makengo si divora il raddoppio (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Dacia, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia, Udinese e Lazio, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Lazio 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Patric salva su Beto – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Beto stoppa la palla col petto e tira a botta sicura, salva Patric. 5? Gol dell’Udinese – Bianconeri in vantaggio con il colpo di testa di Perez che diventa un assist perfetto per lo spagnolo. Destro di prima dal limite dell’area piccola che non lascia scampo a Strakosha. Controlla VAR sul gol dell’Udinese, l’arbitro attende il responso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Dacia, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Patric salva su Beto – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Beto stoppa la palla col petto e tira a botta sicura, salva Patric. 5? Gol dell’– Bianconeri in vantaggio con il colpo di testa di Perez che diventa un assist perfetto per lo spagnolo. Destro di prima dal limite dell’area piccola che non lascia scampo a Strakosha. Controlla VAR sul gol dell’, l’arbitro attende il responso ...

