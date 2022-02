Speranza “Covid non sparisce 31 marzo, teniamo green pass e mascherine” (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma – “Questo è l’anno cruciale per capire se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. A marzo parte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. E’ da considerare probabile, perchè il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo”. Lo ha detto, in un colloquio con il quotidiano Repubblica, il ministro della Salute Roberto Speranza. Il lockdown? “Nessuno conosceva il virus. C’erano solo parziali informazioni dalla Cina. Non mandammo subito le camionette a chiudere tutto il Paese, provammo a circoscrivere l’area, ma ci rendemmo conto che il virus era già altrove, nelle province di Piacenza, Bergamo, Brescia. La scelta del lockdown nazionale ha ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma – “Questo è l’anno cruciale per capire se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. Aparte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. E’ da considerare probabile, perchè il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo”. Lo ha detto, in un colloquio con il quotidiano Repubblica, il ministro della Salute Roberto. Il lockdown? “Nessuno conosceva il virus. C’erano solo parziali informazioni dalla Cina. Non mandammo subito le camionette a chiudere tutto il Paese, provammo a circoscrivere l’area, ma ci rendemmo conto che il virus era già altrove, nelle province di Piacenza, Bergamo, Brescia. La scelta del lockdown nazionale ha ...

