Lione | Emerson Palmieri | «Rimasto qui perché sono di parola Futuro? Vedremo»

Advertising

CalcioPillole : Al termine del match contro il Lens, #EmersonPalmieri ha parlato del mancato ritorno al #Chelsea nella finestra di… - NMercato24 : Lione, Emerson Palmieri: 'Non sono tornato al Chelsea perché avevo promesso che sarei rimasto qua.' #Calciomercato… - LazioNews_24 : #EmersonPalmieri parla del suo futuro - LeBombeDiVlad : ????? #Lione, #Emerson: “Rimasto perché lo avevo promesso. La prossima stagione vedremo” ?? Le parole del giocatore… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIONE - Emerson Palmieri: 'Sono contento di essere qui, per il futuro è difficile dire cosa accadrà' -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Emerson

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloPalmieri, esterno del, ha parlato dopo la partita contro il Lens in Ligue 1. Le sue parole su Chelsea e futuroPalmieri, esterno del, ha parlato dopo la partita contro il ...Perché dopo l'infortunio di Chilwell che lo terrà fuori per il resto della stagione e con la partenza diPalmieri al, Marcos Alonso è sostanzialmente l'unica alternativa a sinistra per ...Emerson Palmieri, terzino in prestito al Lione dal Chelsea che piace alla Lazio in vista della prossima stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. FUTURO – «Per la prossima stagione ...Terminato il match con il Lens in Ligue 1 per 1-1, il terzino italo–brasiliano Emerson Palmieri, attualmente in forza al Lione, spiega ai microfoni il motivo del suo mancato ritorno nel mese di ...