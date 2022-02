Lazio, Tare: 'Quarto posto, niente calcoli. A fine marzo vedremo, nelle ultime e su Immobile...' (Di domenica 20 febbraio 2022) A pochi minuti dal match tra Lazio e Udinese è il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, a prendere la parola: "Quarto posto?... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) A pochi minuti dal match trae Udinese è il direttore sportivo biancoceleste, Igli, a prendere la parola: "?...

