L'auto si schianta contro un muro nella notte, morta una ragazza: Beatrice aveva 21 anni (Di domenica 20 febbraio 2022) aveva solo 21 anni e la sua vita si è drammaticamente spezzata questa notte. Beatrice Tani , residente a Casciana Terme, in provincia di Pisa, è morta in un incidente stradale nella tarda serata di ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022)solo 21e la sua vita si è drammaticamente spezzata questaTani , residente a Casciana Terme, in provincia di Pisa, èin un incidente stradaletarda serata di ...

