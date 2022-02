“Il Covid non sparirà il 31 marzo”. Serviranno ancora Green Pass e mascherine. Speranza: “La partita non è chiusa, ma i vaccini ci hanno fatto vincere” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Questo è l’anno cruciale per capire se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma la partita non è chiusa. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. A marzo parte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo”. È quanto ha detto a Repubblica, il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Nessuno conosceva il virus. C’erano solo parziali informazioni dalla Cina. Non mandammo subito le camionette a chiudere tutto il Paese – ha detto Speranza ricordando il primo lockdown -, provammo a circoscrivere l’area, ma ci rendemmo conto che il virus era già altrove, nelle province di Piacenza, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) “Questo è l’anno cruciale per capire se torneremo a un vita pienamente normale. Sono ottimista, ma lanon è. Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. Aparte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l’estate. È da considerare probabile, perché il virus non stringe la mano e se ne va per sempre. Purtroppo”. È quanto ha detto a Repubblica, il ministro della Salute, Roberto. “Nessuno conosceva il virus. C’erano solo parziali informazioni dalla Cina. Non mandammo subito le camionette a chiudere tutto il Paese – ha dettoricordando il primo lockdown -, provammo a circoscrivere l’area, ma ci rendemmo conto che il virus era già altrove, nelle province di Piacenza, ...

Advertising

NicolaPorro : Non potevo non pubblicare questa lettera-sfogo di un papà al tempo del #Covid: 'Adesso basta. Come si fa a resister… - Corriere : Ricciardi: «Non buttiamo via la libertà acquisita. Sì alla quarta dose per medici e fragili» - repubblica : Crisanti compra una villa del '600: 'Ho fatto un mutuo con mia moglie. Non mi sono arricchito con il Covid' [di Enr… - ioespatrio22 : RT @VeroDeRomanis: Conto del #Covid su @repubblica “spesi 24 mld in spesa sanitaria”. A debito. Domanda: ma con il debito #Mes - che costa… - raelmc1 : RT @JennyBrownReal: Operatore del Pronto Soccorso: 'Ormai vediamo solo infarti e ictus... il covid non esiste più ma ci preoccupa questa es… -