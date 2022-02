Covid | Mattarella “Ruolo cruciale svolto da sanità e volontariato”

(Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In occasione della seconda Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e deldesidero sottolineare ancora una volta ilda tutto il personale del compartoe delnella tutela della salute collettiva”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio. “Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata – ha continuato il Capo dello Stato – gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto. E’ grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio che è stato ...

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio. 'Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall'insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta ...... grato e doloroso, di quanti hanno pagato con l'estremo sacrificio la propria inclinazione all'altruismo", conclude. 20 febbraio 2022Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta ...Un trend da anni in ribasso e accentuato dell’emergenza sanitaria da covid-19. Nascite in calo in Italia ... Paese tant’è che lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne ha parlato ...