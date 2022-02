Covid, in calo le terapie intensive (-19) e i ricoveri ordinari (-103). DATI (Di domenica 20 febbraio 2022) In rianimazione i ricoverati sono 934, mentre negli altri reparti 13.284. Intanto i nuovi tamponi positivi in 24 ore sono 42.081, su 372.776 test fatti. Il tasso di positività è all'11,3% Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 febbraio 2022) In rianimazione i ricoverati sono 934, mentre negli altri reparti 13.284. Intanto i nuovi tamponi positivi in 24 ore sono 42.081, su 372.776 test fatti. Il tasso di positività è all'11,3%

