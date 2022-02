Bassetti (ancora) aggredito dai No vax. A Open: «Insultano perché restano impuniti. Le mie denunce? Inutili, processi mai cominciati» (Di domenica 20 febbraio 2022) L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, il prof. Matteo Bassetti, è stato ancora una volta aggredito verbalmente da «un manipolo» di No vax. Si trovava al tavolo di un locale della centralissima via XX Settembre, a Genova, in compagnia della moglie, quando ieri 19 febbraio gli hanno gridato contro «Bassetti vattene da Genova». «Nel giorno in cui si ricordano i due anni dall’inizio della pandemia del Coronavirus, quando fu registrato il primo paziente a Codogno, non poteva esserci modo peggiore per denigrare un medico. Questo è un attacco a tutti i sanitari che si sono spesi in questi anni. Chi mi attacca è un imbecille e mi auguro che la giustizia faccia presto il suo corso», dice Bassetti a Open aggiungendo, però, di sentirsi deluso dai tempi della giustizia «troppo ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, il prof. Matteo, è statouna voltaverbalmente da «un manipolo» di No vax. Si trovava al tavolo di un locale della centralissima via XX Settembre, a Genova, in compagnia della moglie, quando ieri 19 febbraio gli hanno gridato contro «vattene da Genova». «Nel giorno in cui si ricordano i due anni dall’inizio della pandemia del Coronavirus, quando fu registrato il primo paziente a Codogno, non poteva esserci modo peggiore per denigrare un medico. Questo è un attacco a tutti i sanitari che si sono spesi in questi anni. Chi mi attacca è un imbecille e mi auguro che la giustizia faccia presto il suo corso», diceaggiungendo, però, di sentirsi deluso dai tempi della giustizia «troppo ...

