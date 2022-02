“Zio Paperone”. Gratta e Vinci, gioca 5€ e pesca un tesoro (Di domenica 20 febbraio 2022) In Italia c’è un nuovo “Zio Paperone”. Il fortunato è diventato ricchissimo grazie a un Gratta e Vinci. E’ scattata immediatamente la festa per il giocatore che ha portato a casa una cifra incredibile I Gratta e Vinci sono amatissimi perchè con pochi euro possono cambiare la vita di chi riesce a trovare il biglietto giusto. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 20 febbraio 2022) In Italia c’è un nuovo “Zio”. Il fortunato è diventato ricchissimo grazie a un. E’ scattata immediatamente la festa per iltore che ha portato a casa una cifra incredibile Isono amatissimi perchè con pochi euro possono cambiare la vita di chi riesce a trovare il biglietto giusto. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Huntressworld : Io tra ieri e oggi ho creato account anche a nome di zio Paperone cioè ma vi rendete conto sto maleeee ?? non voglio… - GiovaKasanova : @NinniVB E zio Paperone muto ???????? - TheTitangate : @ilrowletto @artheamis @Tsuki_N0_Me Come dice Zio Paperone, ti pago con la mia immensa gratitudine ?? - Monlue66 : @Artibani1 già ce lo vedo: “zio Paperone e il limite del contante” obbligato a convertire tutto il suo patrimonio i… - ilportalettere : @dottorbarbieri Quando comprerò la Rotonda del Palladio la dipingerò come il deposito di zio Paperone -