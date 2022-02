Venezia, Niederauer: “Ci sono voluti 40 giorni per decidere di rigiocare la gara contro lo Salernitana” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Presidente del Venezia, Duncan Niederauer, ha voluto precisare il pensiero della società in merito alla decisione di rigiocare la gara contro la Salernitana. Ecco le sue parole: “Poiché mancano 24 ore alla nostra importante partita contro il Genoa, il club non commentera’ la decisione del giudice che è stata annunciata oggi. Osservo solo che ci sono voluti più di 40 giorni per arrivare a una decisione che non sembra essere supportata dai fatti. Da lunedì in poi, dopo aver avuto il tempo di riflettere di più su questa decisione, condivideremo i nostri pensieri. Il nostro sguardo questo fine settimana è rivolto al nostro club e sulla nostra partita”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Presidente del, Duncan, ha voluto precisare il pensiero della società in merito alla decisione dilala. Ecco le sue parole: “Poiché mancano 24 ore alla nostra importante partitail Genoa, il club non commentera’ la decisione del giudice che è stata annunciata oggi. Osservo solo che cipiù di 40per arrivare a una decisione che non sembra essere supportata dai fatti. Da lunedì in poi, dopo aver avuto il tempo di riflettere di più su questa decisione, condivideremo i nostri pensieri. Il nostro sguardo questo fine settimana è rivolto al nostro club e sulla nostra partita”. SportFace.

