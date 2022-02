Valentina Vignali | scollatura vertiginosa | impossibile non guardare

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 19 febbraio 2022)è una delle sportive più amate in Italia non solo per le sue imprese sul campo, ma ancora di più per gli scatti sui social. Nel mondo dei social network è molto facile imbattersi in ragazze davvero meravigliose che sono in grado con un semplice scatto di migliorare la giornata di milioni di followers eè riuscita a diventare nel corso del tempo non solo una grande sportiva, ma anche una meravigliosa influencer.foto (Instagram)Il mondo è in continua evoluzione e soprattutto è il campo della moda a essersi completamente rivoluzionato nel corso del tempo, tanto è vero che adesso sono poche le modelle che sfruttano le passerelle per farsi un nome. Diventa dunque più semplice prima diventare nota al grande pubblico grazie ai social ...