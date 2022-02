Reddito di cittadinanza, il paper Inps sui primi 33 mesi: oltre 2 milioni di famiglie hanno ricevuto almeno una mensilità (Di sabato 19 febbraio 2022) Nei primi tre anni di applicazione del Reddito di cittadinanza oltre 2 milioni dii nuclei familiari, pari a 4,65 milioni di persone coinvolte, hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità. Per un’erogazione totale di quasi 20 miliardi di euro. E’ quanto emerge da un paper pubblicato dall’Inps, che esamina i dati da aprile 2019 a dicembre 2021: un arco temporale di 33 mesi. L’analisi dei beneficiari a dicembre 2021 indica che il 44,7% dei nuclei sono monocomponenti e il 67,3% sono senza minori. I nuclei con disabili sono il 17%. L’importo medio è di 546 euro, molto differenziato tra Reddito (577 euro) e pensione (281 euro). L’analisi evidenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Neitre anni di applicazione deldidii nuclei familiari, pari a 4,65di persone coinvolte,il pagamento diuna. Per un’erogazione totale di quasi 20 miliardi di euro. E’ quanto emerge da unpubblicato dall’, che esamina i dati da aprile 2019 a dicembre 2021: un arco temporale di 33. L’analisi dei beneficiari a dicembre 2021 indica che il 44,7% dei nuclei sono monocomponenti e il 67,3% sono senza minori. I nuclei con disabili sono il 17%. L’importo medio è di 546 euro, molto differenziato tra(577 euro) e pensione (281 euro). L’analisi evidenzia ...

