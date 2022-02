Musei | all’Archeologico di Napoli “Braille e non solo”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 febbraio 2022) In occasione della XV Giornata nazionale del(21 febbraio) si è aperta al Museo Archeologico Nazionale dila mostra “e non”, promossa dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti con i Servizi Educativi del MANN (fino al 28 febbraio). L’esposizione risponde all’impegno che il Museo Archeologico Nazionale di, si sottolinea, dedica all’interazione con diversi tipi di pubblico: laboratori e attivita’ didattiche con soggetti affetti da disabilita’ visiva hanno portato a fare rete con diverse realta’, anche non campane, come il Museo Omero, Museo tattile statale. Dispositivi tattili, per comunicare i tesori del MANN, sono presenti nelle sale accanto alla sezione Preistoria e in collezione Magna Grecia. L’allestimento della mostra presenta ventiquattro scatti ...