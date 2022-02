LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tra poco si comincia con le semifinali! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.55: Ricordiamo che i primi 8 di ciascuna semifinale si qualifica per l’atto conclusivo. 07.52: Si comincerà alle 08.00 italiane con la prima semifinale maschile che vedrà scendere in pista Michele Malfatti. 07.49: Sul versante maschile, si spera nel colpo di coda di Andrea Giovannini, terzo nella classifica di Coppa del Mondo, anche se la condizione messa in mostra in queste Olimpiadi non ha rubato l’occhio. Per Michele Malfatti, invece, una prova da affrontare senza particolari obiettivi. 07.46: E dunque si pensa alla Mass Start con ambizione: “Sarà una prova complicata. Io sono in condizione smagliante, ma non basta solo il fisico. Servirà strategia e tanta testa. Purtroppo io sarò sola e dovrò confrontarmi con una coppia di giapponesi, olandesi, canadesi ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.55: Ricordiamo che i primi 8 di ciascuna semifinale si qualifica per l’atto conclusivo. 07.52: Si comincerà alle 08.00 italiane con la prima semifinale maschile che vedrà scendere in pista Michele Malfatti. 07.49: Sul versante maschile, si spera nel colpo di coda di Andrea Giovannini, terzo nella classifica di Coppa del Mondo, anche se la condizione messa in mostra in questenon ha rubato l’occhio. Per Michele Malfatti, invece, una prova da affrontare senza particolari obiettivi. 07.46: E dunque si pensa allacon ambizione: “Sarà una prova complicata. Io sono in condizione smagliante, ma non basta solo il fisico. Servirà strategia e tanta testa. Purtroppo io sarò sola e dovrò confrontarmi con una coppia di giapponesi, olandesi, canadesi ...

