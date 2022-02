Il geometra al governo vuol vietare a Djokovic di giocare (Di sabato 19 febbraio 2022) La presunzione si conquista e cosa ha fatto Mario Draghi per meritarsela? Lui è convinto di essere un fuoriclasse, ma lo è solo nell’arroganza: il suo annetto di governo è un rosario di disastri e di fallimenti che ancora dobbiamo cominciare a scontare sul serio. Insomma, l’uomo ha un mare di problemi, che si è costruito da solo e fra questi uno dei più gravi è di avere allevato mostriciattoli politici, tutta gente che uscendo dall’emergenza sanitaria si ritrova completamente priva di futuro. Costa non vuole Djokovic Prendiamo questo sottosegretario Costa, che attualmente dovrebbe essere un lupiano, uno di Noi con l’Italia, dopo una trafila di appartenenze destinate ad allungarsi. Dice così il geom. Costa che Djokovic non deve giocare, men che meno agli internazionali d’Italia. Niente da fare, le ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 19 febbraio 2022) La presunzione si conquista e cosa ha fatto Mario Draghi per meritarsela? Lui è convinto di essere un fuoriclasse, ma lo è solo nell’arroganza: il suo annetto diè un rosario di disastri e di fallimenti che ancora dobbiamo cominciare a scontare sul serio. Insomma, l’uomo ha un mare di problemi, che si è costruito da solo e fra questi uno dei più gravi è di avere allevato mostriciattoli politici, tutta gente che uscendo dall’emergenza sanitaria si ritrova completamente priva di futuro. Costa nonPrendiamo questo sottosegretario Costa, che attualmente dovrebbe essere un lupiano, uno di Noi con l’Italia, dopo una trafila di appartenenze destinate ad allungarsi. Dice così il geom. Costa chenon deve, men che meno agli internazionali d’Italia. Niente da fare, le ...

