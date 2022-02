VAMPIRE THE MASQUERADE – SWANSONG: Nuovi dettagli svelati (Di venerdì 18 febbraio 2022) NACON e Big Bad Wolf Studio sono lieti di rilasciare un nuovo video per VAMPIRE: The MASQUERADE – SWANSONG. Questo Developer Diary si concentra sugli elementi fondamentali su cui si basa l’esperienza del videogioco. VAMPIRE: The MASQUERADE – SWANSONG sarà disponibile su PC (Epic Games Store) e console dal 19 maggio 2022. Eliott Hipeau, Lead Quest Designer di Big Bad Wolf, racconta del DNA dello studio e di ciò che rende i loro giochi unici. Tra questi VAMPIRE: The MASQUERADE – SWANSONG un RPG narrativo adattato dalla quinta edizione della saga. Il giocatore prende il controllo di tre vampiri appartenenti a diversi clan della Camarilla, la società segreta, e attraverso le sue scelte tessirà storie e trame ramificate, ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 18 febbraio 2022) NACON e Big Bad Wolf Studio sono lieti di rilasciare un nuovo video per: The. Questo Developer Diary si concentra sugli elementi fondamentali su cui si basa l’esperienza del videogioco.: Thesarà disponibile su PC (Epic Games Store) e console dal 19 maggio 2022. Eliott Hipeau, Lead Quest Designer di Big Bad Wolf, racconta del DNA dello studio e di ciò che rende i loro giochi unici. Tra questi: Theun RPG narrativo adattato dalla quinta edizione della saga. Il giocatore prende il controllo di tre vampiri appartenenti a diversi clan della Camarilla, la società segreta, e attraverso le sue scelte tessirà storie e trame ramificate, ...

