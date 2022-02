Raffica di rapine a Ostia con coltelli da macellaio e pistole: erano l’incubo del quartiere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Utilizzavano coltelli da macellaio e pistole giocattolo, sempre con lo stesso modus operandi, per mettere a segno delle rapine. Ed erano diventati l’incubo di Ostia Antica, dove a dicembre scorso avevano preso di mira due esercizi commerciali. Ma non solo. Incubo ora finito perché i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di due 50enni. Entrambi sono già noti per i loro precedenti e sono indagati per il reato di rapina pluriaggravata. rapine a Ostia Antica: erano l’incubo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Utilizzavanodagiocattolo, sempre con lo stesso modus operandi, per mettere a segno delle. EddiventatidiAntica, dove a dicembre scorso avevano preso di mira due esercizi commerciali. Ma non solo. Incubo ora finito perché i Carabinieri della Compagnia di Romahanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di due 50enni. Entrambi sono già noti per i loro precedenti e sono indagati per il reato di rapina pluriaggravata.Antica:del ...

Advertising

CorriereCitta : Raffica di rapine a Ostia con coltelli da macellaio e pistole: erano l’incubo del quartiere - telodogratis : Raffica di rapine a Palermo, colpi in un centro scommesse e in una tabaccheria - blogsicilia : #notizie #sicilia Raffica di rapine a Palermo, colpi in un centro scommesse e in una tabaccheria -… -