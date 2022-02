Pechino 2022, venerdì 18 febbraio: i risultati di tutte le gare in programma (Di venerdì 18 febbraio 2022) I risultati di venerdì 18 febbraio. Quattordicesima giornata di gare ufficiale alle Olimpiadi di Pechino 2022, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i risultati, sport per sport, per un riepilogo di questo venerdì. IL programma GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE VENERDI 18 febbraio BIATHLON MASCHILE – Mass start 15 km BIATHLON FEMMINILE – Femminile 12.5km ORO: Braisaz-Bouchet (Fra)ARGENTO: Eckhoff (Nor)BRONZO: Roeiseland (Nor) 22. Wierer (Ita) BOB A 2 FEMMINILE – Prima e seconda batteria CURLING FEMMINILE – Semifinali ore 13:05 Svezia-Gran ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Idi18. Quattordicesima giornata diufficiale alle Olimpiadi di, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i, sport per sport, per un riepilogo di questo. ILGIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE VENERDI 18BIATHLON MASCHILE – Mass start 15 km BIATHLON FEMMINILE – Femminile 12.5km ORO: Braisaz-Bouchet (Fra)ARGENTO: Eckhoff (Nor)BRONZO: Roeiseland (Nor) 22. Wierer (Ita) BOB A 2 FEMMINILE – Prima e seconda batteria CURLING FEMMINILE – Semifinali ore 13:05 Svezia-Gran ...

Advertising

Eurosport_IT : SORPASSO! ?? Quella di Pechino diventa la 2ª miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi Invernali ?????? Sco… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri #ANSA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Gios: 'Fontana è stata sostenuta in tutto' - napolimagazine : PECHINO 2022 - Gios: 'Fontana è stata sostenuta in tutto' -