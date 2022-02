Classifica marcatori Serie A 2021/22: Immobile da solo al comando (Di venerdì 18 febbraio 2022) Classifica marcatori Serie A 2021/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato di Serie A 2020/2021, succedendo a Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Grazie ai 29 goal realizzati, CR7 ha preceduto il belga dell’Inter, Romelu Lukaku, e Luis Muriel dell’Atalanta. Classifica marcatori Serie A 2021/22: sabato 21 agosto è iniziata la nuova Serie A, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A. Chi succederà al campione bianconero? Ecco la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022)/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato diA 2020/, succedendo a Cirosul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Grazie ai 29 goal realizzati, CR7 ha preceduto il belga dell’Inter, Romelu Lukaku, e Luis Muriel dell’Atalanta./22: sabato 21 agosto è iniziata la nuovaA, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere dellaA. Chi succederà al campione bianconero? Ecco la ...

Advertising

sscnapoli : ?? Con 1??1??6?? gol, @Lor_Insigne ha superato Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori m… - fuck1do : RT @51m0_: In questi mesi Satriano sorpasserà David in classifica marcatori e sarà il Lille ad offrirci David+soldi - IriBech : RT @51m0_: In questi mesi Satriano sorpasserà David in classifica marcatori e sarà il Lille ad offrirci David+soldi - VHolywat : 'D. Vlahovic Juventus Attaccante Goal 18 Rigori 0' Alla @Gazzetta_it TRUCCANO anche la classifica marcatori ?????????? - 51m0_ : In questi mesi Satriano sorpasserà David in classifica marcatori e sarà il Lille ad offrirci David+soldi -