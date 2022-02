Belen svela quando è finita con Antonino: “Le favole da bambine ci hanno rovinate” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Belen si sbottona tra le pagine di Gente parla anche di Antonino Spinalbese, lo fa oggi che è serena. svela quando è finita con il padre di sua figlia Luna e aggiunge molto altro, anche il problema delle favole che le bambine ascoltano crescendo poi con quegli ideali, con quei desideri. Il principe azzurro, le favole, che rovina! Anche per Belen è stato così e sa già che a sua figlia racconterà altro, magari la favola di Cenerentola rivisitata. Belen Rodriguez ovviamente credeva davvero che Antonino potesse essere l’uomo perfetto per lei, credeva davvero di essere innamorata ma la realtà la conosce solo oggi: si conoscevano poco. Tra loro è finita ben prima di Natale ma nessuno dei due ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022)si sbottona tra le pagine di Gente parla anche diSpinalbese, lo fa oggi che è serena.con il padre di sua figlia Luna e aggiunge molto altro, anche il problema delleche leascoltano crescendo poi con quegli ideali, con quei desideri. Il principe azzurro, le, che rovina! Anche perè stato così e sa già che a sua figlia racconterà altro, magari la favola di Cenerentola rivisitata.Rodriguez ovviamente credeva davvero chepotesse essere l’uomo perfetto per lei, credeva davvero di essere innamorata ma la realtà la conosce solo oggi: si conoscevano poco. Tra loro èben prima di Natale ma nessuno dei due ...

