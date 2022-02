Romina Power cacciata di casa proprio da Albano. “Ecco perchè mi ha sbattuta fuori” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Romina Power è stata cacciata dalla tenuta di Cellino San Marco da Albano. Questo è quello che dice una voce molto vicina alla famiglia di Albano Carrisi, che però vuole restare anonima. Il triangolo formato dai famosi cantanti con Loredana Lecciso è il più chiacchierato degli ultimi tempi. E’ risaputo che, da quando l’americana ha fatto ritorno in Italia, non è riuscita a creare nessun tipo di rapporto con la donna che ha preso il suo posto nel cuore dell’ex marito. Si può dire che non ha neanche cercato di instaurare un’amicizia, rilasciando anche diverse interviste volte a infastidire la sua rivale. Romina Power non ha mai nascosto il suo grande amore per Albano e il loro rapporto indissolubile. proprio negli ultimi giorni, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 febbraio 2022)è statadalla tenuta di Cellino San Marco da. Questo è quello che dice una voce molto vicina alla famiglia diCarrisi, che però vuole restare anonima. Il triangolo formato dai famosi cantanti con Loredana Lecciso è il più chiacchierato degli ultimi tempi. E’ risaputo che, da quando l’americana ha fatto ritorno in Italia, non è riuscita a creare nessun tipo di rapporto con la donna che ha preso il suo posto nel cuore dell’ex marito. Si può dire che non ha neanche cercato di instaurare un’amicizia, rilasciando anche diverse interviste volte a infastidire la sua rivale.non ha mai nascosto il suo grande amore pere il loro rapporto indissolubile.negli ultimi giorni, ...

