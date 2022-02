Nel 2021 il terziario a Bergamo torna ai livelli pre-crisi | Mazzoleni | “Imprenditori fiduciosi”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 febbraio 2022). Ilsi chiude positivamente per il settore: il fatturato delle imprese dei servizi nel quarto trimestre cresce del +23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre nel commercio al dettaglio l’incremento è del +13,6%. Con questi dati il consuntivo delarchivia una variazione media del +18,4% nei servizi e del +11,4% nel commercio: i servizi sono quindi cresciuti più intensamente, anche perché erano stati penalizzati maggiormente nel 2020 (-12,7% contro -8,1% del commercio). In entrambi i comparti il percorso di recupero intrapreso nelha consentito di colmare il divario rispetto aimedi del 2019, raggiungendo nel quarto trimestre valori dell’indice del fatturato che non si vedevano da diversi anni (103,9 ...