Mascherine Ffp2, chi potrà ritirarle gratis in farmacia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per alcune persone le Mascherine Ffp2 potranno essere ritirate gratis in farmacia. Ecco chi e perché possono farlo Da quando due anni fa il Covid -19 è arrivato prepotentemente nelle nostre vite gli italiani hanno dovuto cambiare drasticamente le proprie abitudini di vita. Distanziamento sociale, cura meticolosa dell’igiene delle mani ed infine, ma non per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per alcune persone lepotranno essere ritiratein. Ecco chi e perché possono farlo Da quando due anni fa il Covid -19 è arrivato prepotentemente nelle nostre vite gli italiani hanno dovuto cambiare drasticamente le proprie abitudini di vita. Distanziamento sociale, cura meticolosa dell’igiene delle mani ed infine, ma non per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

gparagone : Da @Altroconsumo una posizione di buonsenso: Ffp2 incompatibili con le capacità polmonari dei bimbi. - nicodirenzo1 : IL GIORNO: Maxi sequestro mascherine Ffp2: filtravano al 30% invece del 98% (meno delle chirurgiche).… - Sakurauchi_Hime : RT @irred3ntism: In giro per i mezzi orde di psicopatici con doppie mascherine e fuori orde di gente con la ffp2. Il problema è psicologico. - __Naglfar : RT @Ty_il_nano: Causa fine pandemia e inizio guerra mondiale scambio 50 mascherine ffp2 imbustate singolarmente con maschera antigas. Asten… - G_L_U : @Ryanair ma non sono obbligatorie le mascherine ffp2 sugli aerei? Ora sul Brindisi Malpensa... -