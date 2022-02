GF Vip, Manila prova ad incastrare Miriana: “Ci siamo messe d’accordo, ci siamo guardate” (VIDEO) (Di giovedì 17 febbraio 2022) La finale del GF Vip è, ormai, alle porte e questo sta generando un po’ di tensioni all’interno della casa, anche Manila e Miriana, infatti, hanno avuto un momento di confronto. Le due donne si sono molto avvicinate in questo periodo, specie da quando la Nazzaro ha rotto il tridente formato da lei, Soleil e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 febbraio 2022) La finale del GF Vip è, ormai, alle porte e questo sta generando un po’ di tensioni all’interno della casa, anche, infatti, hanno avuto un momento di confronto. Le due donne si sono molto avvicinate in questo periodo, specie da quando la Nazzaro ha rotto il tridente formato da lei, Soleil e L'articolo proviene da KontroKultura.

