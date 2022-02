Deep Water su Prime Video | thriller erotico targato Lyne | anticipazioni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Arriva su Amazonun nuovissimo”. Dal genio Adrian, autore di cult come “Flashdance”, “9 settimane e ½”, “Attrazione Fatale” e “Proposta indecente”, con i suoi 80 anni e un maxi successo ai box nel 2002 con “Unfaithful – L’amore infedele” arriva una storia ricca di trame, sorprese e colpi di scena. L’uscita suè per il prossimo 18 marzo 2022. Se vuoi vederlo, iscriviti ad Amazonapprofittando delle offerte. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarti ad AmazonLa trama e leè un film ...