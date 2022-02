Dalle scuole siciliane in Trentino Alto Adige per uno stage di lavoro, firmato l’accordo (Di giovedì 17 febbraio 2022) PALERMO – Si apre una possibilità per 80 studenti degli enti di formazione siciliani di andare in Trentino Alto Adige per uno stage di lavoro. Il tutto a spese della Regione, che ne sosterrebbe i costi di vitto e alloggio. l’accordo è stato firmato in questi giorni dal presidente di FederTerziario Nicola Patrizi, e dal responsabile di FederTerziario Sicilia Antonino Reina e da Manfred Pinzger presidente di Hgv, il colosso del settore turistico Altoatesino. Il protocollo è stato stipulato presso l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti che unisce 4.500 imprese del settore turistico-alberghiero della Provincia di Bolzano. L’obiettivo è fornire a partire dalla prossima estate tirocinanti e lavoratori a un settore che sperimenta in quell’area del Paese ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 17 febbraio 2022) PALERMO – Si apre una possibilità per 80 studenti degli enti di formazione siciliani di andare inper unodi. Il tutto a spese della Regione, che ne sosterrebbe i costi di vitto e alloggio.è statoin questi giorni dal presidente di FederTerziario Nicola Patrizi, e dal responsabile di FederTerziario Sicilia Antonino Reina e da Manfred Pinzger presidente di Hgv, il colosso del settore turisticoatesino. Il protocollo è stato stipulato presso l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti che unisce 4.500 imprese del settore turistico-alberghiero della Provincia di Bolzano. L’obiettivo è fornire a partire dalla prossima estate tirocinanti e lavoratori a un settore che sperimenta in quell’area del Paese ...

