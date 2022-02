Covid, il vaccino può causare danni: il Governo decide di stanziare un fondo per gli indennizzi (Di giovedì 17 febbraio 2022) A distanza di oltre un anno dall’avvio della campagna vaccinale si riconosce che, in alcuni casi, il vaccino può provocare danni. E il Governo pensa agli indennizzi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 57.890 unità. Da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 febbraio 2022) A distanza di oltre un anno dall’avvio della campagna vaccinale si riconosce che, in alcuni casi, ilpuò provocare. E ilpensa agli. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di– attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 57.890 unità. Da L'articolo proviene da Leggilo.org.

