Aggressioni a Polizia Penitenziaria Vertucci COSP | “Carceri | così non va”

"È crescente il malessere all'interno degli istituti. Il sistema penitenziario richiede immediate di riforme". Ferdinando Vertucci è il segretario Interregionale Lazio e Campania della Federazione Sindacale CO.S.P. Afferma: "Gli Istituti penitenziari italiani sono oramai diventati teatro di quotidiani fenomeni violenti a danno degli operatori penitenziari. È sufficiente navigare in rete per imbattersi nelle numerose notizie giornalistiche di Aggressioni ai danni del personale del corpo. Il 2022 ha già visto come attori di scene violente detenuti di svariati Istituti. Per citarne alcuni: il 2 gennaio a Cuneo; l'11 gennaio a Sulmona; il 13 gennaio a Teramo; il 14 gennaio a Cremona; il 24 gennaio a Roma-Rebibbia; il 31 gennaio a Barcellona; il 5 febbraio a Pisa; l'8-9 febbraio a Taranto; il 10 febbraio a Santa Maria Capua Vetere, il 13 febbraio a ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggressioni Polizia Nuovi controlli in centro a Modena nei principali luoghi di aggregazione giovanile ...in centro in questi giorni opera anche il personale della Squadra Mobile che sta procedendo sui noti recenti episodi di aggressioni in strada tra ragazzi, coadiuvato dagli specialisti della Polizia ...

Maltrattamenti in famiglia: la Polizia di Stato esegue una misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare Dopo essere stata messa a proprio agio da personale della Polizia di Stato appositamente formato ... degenerati talvolta anche in aggressioni fisiche e percosse, a causa delle quali era stata costretta ...

Polizia locale, agli agenti bastoni anti aggressione il Resto del Carlino Martellata in testa a Romanshorn: fermato un 25enne Le sue ferite non sono tali da metterne in pericolo la vita, ha detto a Keystone-Ats la portavoce della polizia turgoviese Claudia Brunner. Ancora non è chiaro se i due si conoscevano, ha precisato la ...

Rossano: pestaggi in pieno giorno, 4 arresti per l’aggressione al fratello di Nicola Acri CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Carabinieri di Cosenza e del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ...

