Super Green pass obbligatorio per i lavoratori over 50, voi siete d'accordo? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

AlbertoBagnai : Dibattito sul super green pass anche in Commissione finanze. - Adnkronos : #Supergreenpass lavoro, 'obbligo anche in smart working'. - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - CrisAvalon : RT @mamelettrico: 'giorno della vergogna'. E la 'vergogna' è l'entrata in vigore per i lavoratori over 50 del super Green pass. 'Chi tace o… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: #VIOLA è PRONTA LA #POLTRONA NEL #PD ! -