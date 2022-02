Salernitana, Iervolino: «Nicola un grande combattente, siamo felici» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato dell’arrivo in panchina di Nicola Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo allenatore granata Davide Nicola. LE PAROLE – «siamo felici e soddisfatti, presentiamo un grande combattente, sa come mettere in campo i calciatori ed energizzarli per cercare questa leggendaria salvezza. Ci siamo sentiti alcuni giorni fa ed è nata subito una chimica particolare. Ha una carica umana e una sensibilità che ritengo sia quella giusta per cercare il miracolo. Per Sabatini era l’identikit giusto. Spero di non fare più conferenze stampa prima della fine del campionato. Se cambieremo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente dellaha parlato dell’arrivo in panchina diDanilo, presidente della, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo allenatore granata Davide. LE PAROLE – «e soddisfatti, presentiamo un, sa come mettere in campo i calciatori ed energizzarli per cercare questa leggendaria salvezza. Cisentiti alcuni giorni fa ed è nata subito una chimica particolare. Ha una carica umana e una sensibilità che ritengo sia quella giusta per cercare il miracolo. Per Sabatini era l’identikit giusto. Spero di non fare più conferenze stampa prima della fine del campionato. Se cambieremo ...

