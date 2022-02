Massimo Giletti, il toccante regalo per i 70 anni di Lamberto Sposini: «Siamo amici, mi aspetta» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Andrò a Milano per abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento»: così, Massimo Giletti, racconta all’Adnkronos che andrà personalmente da Lamberto Sposini per i suoi 70 anni, il 18 febbraio. Una lunga amicizia che dura da anni. Nato sul posto di lavoro, il loro legame si è rafforzato nel tempo. «Ci lega la passione per la Juventus, l’amore per l’arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni» ha raccontato Giletti. «La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni. Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Era stato allontanato ed io intervenni con ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Andrò a Milano per abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Miogni volta, lo sento»: così,, racconta all’Adnkronos che andrà personalmente daper i suoi 70, il 18 febbraio. Una lungazia che dura da. Nato sul posto di lavoro, il loro legame si è rafforzato nel tempo. «Ci lega la passione per la Juventus, l’amore per l’arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni» ha raccontato. «La nostrazia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni. Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Era stato allontanato ed io intervenni con ...

