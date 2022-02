Massafra Alberi pericolosi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scrive Francesco Cacciapaglia:, Febbraio 2022. Insieme al consigliere Francesco Pizzutilo abbiamo prodotto reperti fotografici per il Comune dial fine di evitare TRAGEDIE IMMINENTI. Grazie alla segnalazione dei nostri cittadini stiamo attenzionando un importante problema di ordine pubblico. Gliin questione hanno già spaccato diverse tubature causando notevoli e ripetute fuoriuscite di acqua. La politica con i cittadini e al servizio dei cittadini cercando di prevenire disastri ed episodi drammatici. L'articolo proviene da Noi Notizie..

