L’unica invasione in Ucraina | al momento | è quella del flusso di dati degli attacchi DDoS a siti istituzionali

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dovete immaginare un enorme esercito di segnali – per la maggior parte traffico spazzatura – che si riversa contemporaneamente e acontinuo contro quattro target ben precisi: il sito del ministero della Difesa in, il sito delle forze armate locali e quelli di due banche, la Privatbank e Oschadbank. È questa, al, l’che la sicurezzadeve fronteggiare. Si tratta dihacker indi tipo(distributed denial-of-service) che stanno mettendo fuori gioco questi duee questi duebancari: il cuore della sicurezza e della finanza di Kiev. Non si tratta di un unicum: qualche settimana fa, a essere presi di mira, sono stati i ...