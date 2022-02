Federica Sciarelli è sposata? Sul marito resta un grande mistero

Leggi su chenews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)? La conduttrice di Chi l’ha visto è restia a parlare del suo privato e l’identità delsembra essere un vero. Cerchiamo di capire qualche cosa in più. Si torna a parlare della conduttrice e giornalista di Rai Tre che da anni è al timone di Chi l’ha visto consuccesso, ma si parla di lei questa volta per qualcosa che riguarda il suo privato che con tutte le sue forze ha sempre cercato di mantenere lontano dai riflettori. screen tvUna cosa è certa, al momento la conduttrice non èe non sappiamo se in effetti ci sia mai stato unvisto che non abbiamo a disposizione un nome su cui poter fare affidamento, non sappiamo nemmeno se sia mai convolata a nozze con il padre del suo ...