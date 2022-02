Barcellona-Napoli | Spalletti pensa ad una mossa a sorpresa

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cresce sempre di più l’attesa per, in programma domani al Camp Nou alle 18.45.dovrà fare a meno degli infortunati Lozano, Politano e Lobotka, oltre a Tuanzebe non inserito nella lista UEFA.Politano infortunio Il tecnico azzurro studia quindi le possibili soluzioni sulla fascia destra, dove potrebbero essere impiegati Elmas, Ounas o Zielinski con Mertens trequartista. Tuttavia, l’edizione odierna di Tuttosport rivela unachepotrebbe studiare per opporsi all’impeto blaugrana, schierando cioè Kevin Malcuit. I residui dubbi di formazione verranno comunque sciolti nella rifinitura.

Commenta per primo Il Corriere dello Sport fa sapere che domani ci sarà Alex Meret tra i pali delper la sfida di Europa League contro ilLa situazione disciplinare di. Nelle coppe europee la squalifica per somma di ammonizioni nel corso della stagione scatta ad ogni cartellino dispari a partire dal terzo. Pertanto al secondo cartellino (non ...Tante assenze in casa Barcellona per la sfida al Napoli, con Xavi che proverà a recuperare Araujo per la gara di giovedì. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In realtà, con una ...Il Corriere dello Sport scrive a proposito della probabile formazione del Napoli in vista della sfida di Europa League contro il Barcellona: ci sarà spazio per Meret, Anguissa ed Elmas. "Dovrebbe ...