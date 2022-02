LIVE Sci alpino, Prova discesa donne combinata in DIRETTA: ultima ricognizione per Federica Brignone ed Elena Curtoni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prova della discesa della combinata di sci alpino femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing dalle ore 5.00 italiane (le 12.00 locali) vedremo in azione le protagoniste della gara che si disputerà nella giornata di domani, giovedì 17 febbraio. Alle ore 03.30 si inizierà proprio con la discesa, mentre alle ore 7.00 toccherà allo slalom che andrà a decidere la composizione del podio e, soprattutto, assegnerà le medaglie. Si inizia fare sul serio per una Prova che si annuncia davvero particolare. L’assenza di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladelladelladi scifemminile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing dalle ore 5.00 italiane (le 12.00 locali) vedremo in azione le protagoniste della gara che si disputerà nella giornata di domani, giovedì 17 febbraio. Alle ore 03.30 si inizierà proprio con la, mentre alle ore 7.00 toccherà allo slalom che andrà a decidere la composizione del podio e, soprattutto, assegnerà le medaglie. Si inizia fare sul serio per unache si annuncia davvero particolare. L’assenza di ...

