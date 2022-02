Le Olimpiadi di Kamila sul filo della lama (Di martedì 15 febbraio 2022) La 15enne star del pattinaggio Valieva riammessa in gara dopo la positività a una sostanza proibita. "Ma se vince nessuna premiazione" di PAOLO GRILLI Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La 15enne star del pattinaggio Valieva riammessa in gara dopo la positività a una sostanza proibita. "Ma se vince nessuna premiazione" di PAOLO GRILLI

