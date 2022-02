Ilona Staller, ecco il modo in cui il figlio ha scoperto la sua professione: “Gli hanno mostrato dei video” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non volevo dirglielo, ma ecco come mio figlio Ludwig ha scoperto del mio passato”: il racconto di Ilona Staller. È partito il countdown per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi e stanno emergendo le prime indiscrezioni sui concorrenti. Una delle certezze è la presenza nel cast di Ilona Staller. Non è la prima volta che parteciperà ad un reality show. In particolare, ne ha fatto parte anche in Inghilterra, Ungheria ed Argentina. “Ne ho già fatti all’estero, Bailando Por Un Sueño in Argentina, l’inglese The Farm e l’ungherese Celeb Vagyok, girato in Sudafrica. In Italia mi piacerebbe il Grande Fratello Vip oppure L’Isola dei Famosi”, aveva dichiarato in tempi non sospetti. Il suo passato sicuramente sarà ... Leggi su topicnews (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non volevo dirglielo, macome mioLudwig hadel mio passato”: il racconto di. È partito il countdown per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi e stanno emergendo le prime indiscrezioni sui concorrenti. Una delle certezze è la presenza nel cast di. Non è la prima volta che parteciperà ad un reality show. In particolare, ne ha fatto parte anche in Inghilterra, Ungheria ed Argentina. “Ne ho già fatti all’estero, Bailando Por Un Sueño in Argentina, l’inglese The Farm e l’ungherese Celeb Vagyok, girato in Sudafrica. In Italia mi piacerebbe il Grande Fratello Vip oppure L’Isola dei Famosi”, aveva dichiarato in tempi non sospetti. Il suo passato sicuramente sarà ...

