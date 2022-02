Grande Fratello Vip, Jessica Selassié contro Delia Duran per via di Barù: «Ti meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil» (Di martedì 15 febbraio 2022) Delia Duran nell’ultimo periodo ha flirtato spudoratamente con Barù; ovviamente questa situazione ha infastidito moltissimo Jessica Selassié che ieri, Durante la pubblicità, è letteralmente sbottata contro la compagna di Alex Belli. Leggi anche: Grande Fratello Vip, Lulù Selassié e Delia Duran: scontro Durante la pubblicità «Urli come una cornacchia, pazza, non toccarmi» Jessica Selassié contro... Leggi su donnapop (Di martedì 15 febbraio 2022)nell’ultimo periodo ha flirtato spudoratamente con; ovviamente questa situazione ha infastidito moltissimoche ieri,te la pubblicità, è letteralmente sbottatala compagna diBelli. Leggi anche:Vip, Lulù: ste la pubblicità «Urli come una cornacchia, pazza, non toccarmi»...

