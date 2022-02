Capello | «Juve in Champions darà fastidio a tutti Il Liverpool rispetti l’Inter»

(Di martedì 15 febbraio 2022) . Così l’ex tecnico dagli studi di Sky Sport Fabioha parlato dagli studi di Sky Sport in vista degli ottavi di. Le sue parole: «Ladue mesi fa era in calo, non aveva idea, le mancava personalità. Giocava tanto per giocare, non era una squadra che sapeva dove andare. Dopo il mercato, ha recuperato il sistmea di gioco, ha pensato a sistemare difesa e centrocampo: ora con Vlahovic, Dybala e Morata può creare problemi aquanti.si è confermata, ha personalità e anche nelle ultime partite ha dimostrato di essere più squadra, avere più forza. Va rispettata, e pensando all’avversario cioè ilvisto nel campionato inglese devo dire che l’ultimonon è una grandissima squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : Capello: 'Lo scudetto è dell'Inter ma ora la Juve è più completa, può battere chiunque' ?? - gilnar76 : Capello: «Juve migliorata, con loro può creare problemi a tutti» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Capello: «Juve migliorata, con loro può creare problemi a tutti» - - Fprime86 : RT @forumJuventus: Capello: 'Lo scudetto è dell'Inter ma ora la Juve è più completa, può battere chiunque' ?? - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Capello: 'Lo scudetto è dell'Inter ma ora la Juve è più completa, può battere chiunque' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Juve

Ascolta la versione audio dell'articolo: "in Champions darà fastidio a tutti. Il Liverpool rispetti l'Inter". Così l'ex tecnico dagli studi di Sky Sport Fabioha parlato dagli studi di Sky Sport in vista degli ottavi di ...A richiesta dei giocatorigli è stato rinnovato il contratto. Per dare un a valutazione di ... Ha subito la fiducia del tecnico Fabionella stagione 2005 - 2006, ma esplode in modo ...Capello a Sky Sport ha parlato del momento della Juve in vista della sfida contro il Villarreal in Champions League Fabio Capello a Sky Sport ha parlato della Juve ad una settimana dalla sfida di ...“Poi c’è Duvan Zapata, il cui rientro con il Cagliari è stato anticipato rispetto al preventivato – doveva rientrare contro la Juve – e che poi ha accusato ... nerazzurra per mano dell’avvocato ...