Belli a Delia: “Nathaly Caldonazzo è una frustrata che ti manipola” (Di martedì 15 febbraio 2022) Belli è rientrato al Grande Fratello Vip per riconquistare Delia Duran, ma avrà inevitabilmente anche un faccia a faccia con Nathaly Caldonazzo, che ha minacciato di querelare un paio di settimane fa. Nathaly Caldonazzo rischia di essere denunciata: “Ho già pronto un fascicolo” https://t.co/pKnLKGEeIb #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 19, 2022 Quando Belli era fuori la Casa, infatti, Caldonazzo – parlando con la pantera del Sud America – aveva etichettato l’uomo come un “narcisista patologico pericoloso per le donne”. Nel dettaglio aveva detto: “Alex Belli? Un narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e ... Leggi su biccy (Di martedì 15 febbraio 2022)è rientrato al Grande Fratello Vip per riconquistareDuran, ma avrà inevitabilmente anche un faccia a faccia con, che ha minacciato di querelare un paio di settimane fa.rischia di essere denunciata: “Ho già pronto un fascicolo” https://t.co/pKnLKGEeIb #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 19, 2022 Quandoera fuori la Casa, infatti,– parlando con la pantera del Sud America – aveva etichettato l’uomo come un “narcisista patologico pericoloso per le donne”. Nel dettaglio aveva detto: “Alex? Un narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e ...

