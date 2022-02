Uno studente è morto a 16 anni durante uno stage (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Uno studente di 16 anni, Giuseppe Lenoci, è morto in un incidente stradale: il furgone sul quale viaggiava, guidato da un operaio di una ditta di termoidraulica presso la quale il ragazzo svolgeva l'alternanza scuola-lavoro, si è schiantato frontalmente contro un albero ed è stato praticamente tagliato a metà. Giuseppe era iscritto al corso triennale presso il centro di formazione professionale 'Artigianelli' di Fermo e, da quanto si è appreso, stava svolgendo un percorso di alternanza scuola-lavoro proprio in termodinamica. L'incidente è avvenuto a Serra dè Conti in provincia di Ancona. Per cause che sono in corso di accertamento, il Ford Transit è finito fuori strada e ad avere la peggio è stato lo studente che è morto sul colpo. L'urto è stato violentissimo e l'uomo che era alla guida è ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Unodi 16, Giuseppe Lenoci, èin un incidente stradale: il furgone sul quale viaggiava, guidato da un operaio di una ditta di termoidraulica presso la quale il ragazzo svolgeva l'alternanza scuola-lavoro, si è schiantato frontalmente contro un albero ed è stato praticamente tagliato a metà. Giuseppe era iscritto al corso triennale presso il centro di formazione professionale 'Artigianelli' di Fermo e, da quanto si è appreso, stava svolgendo un percorso di alternanza scuola-lavoro proprio in termodinamica. L'incidente è avvenuto a Serra dè Conti in provincia di Ancona. Per cause che sono in corso di accertamento, il Ford Transit è finito fuori strada e ad avere la peggio è stato loche èsul colpo. L'urto è stato violentissimo e l'uomo che era alla guida è ...

