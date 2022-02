Sofia Goggia è rincuorata dalla prestazione: “Ho sentito bene le gambe…” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La luce fuori dal tunnel per la nostra Sofia Goggia? L’ultima prestazione della sciatrice italiana regala buon umore a tutti i suoi tifosi. La campionessa olimpica ha tratto delle buone sensazioni dalla discesa delle Olimpiadi invernali 2022 in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. Dopo la sua performance rincuorante, l’atleta azzurra si dilungata ai microfoni per dire la sua sulla prestazione appena svolta sulla neve pechinese. Una speranza, certamente, in vista del prossimo futuro agonistico. Le parole di Sofia Goggia dopo la gara Ecco cosa ha detto la sciatrice italiana, campionessa olimpica, al termine della sua prova. Sofia Goggia ha sentito solo sensazioni positive, soprattutto dopo il brutto infortunio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) La luce fuori dal tunnel per la nostra? L’ultimadella sciatrice italiana regala buon umore a tutti i suoi tifosi. La campionessa olimpica ha tratto delle buone sensazionidiscesa delle Olimpiadi invernali 2022 in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. Dopo la sua performance rincuorante, l’atleta azzurra si dilungata ai microfoni per dire la sua sullaappena svolta sulla neve pechinese. Una speranza, certamente, in vista del prossimo futuro agonistico. Le parole didopo la gara Ecco cosa ha detto la sciatrice italiana, campionessa olimpica, al termine della sua prova.hasolo sensazioni positive, soprattutto dopo il brutto infortunio ...

Advertising

Eurosport_IT : Il sorriso finale di Sofia ci fa emozionare ?? 20 giorni dopo la lesione del crociato, @goggiasofia è di nuovo in p… - Eurosport_IT : Tema: Descrivi la resilienza Svolgimento: Sofia Goggia ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino - Eurosport_IT : Quando scopri che Sofia Goggia è partita per Pechino! ?????? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI | #Beijing2022 |… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Sofia Goggia c'è: chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi invernali col quarto tempo s… - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Olimpiadi Invernali Pechino 2022, Sofia Goggia tra le prime nelle prove di discesa libera -