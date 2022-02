(Di lunedì 14 febbraio 2022) È ormai guerra aperta a Firenze tra indagati ed inquirenti. La diffusione da parte della stampa della lettera scritta daal figlioha infatti innescato una polemica che ha ormai superato il li livello di guardia. Forse più della denuncia per abuso d’ufficio annunciata dall’ex-premieri tre magistrati fiorentini (il procuratore Creazzo, l’aggiunto Turco e il sostituto Nastasi). Perché questa volta idisenior non usano accortezze nel puntare il ditoil Palazzo di giustizia nel momento in cui lamentano la diffusione alla stampa di una missiva di «un uomo in difficoltà» che «si sfoga in un file di insulti al figlio e agli amici più cari del figlio». Una missiva, soprattutto, vecchia di un lustro. Escalation tra i ...

Advertising

SecolodItalia1 : Open, i legali di Tiziano Renzi tuonano contro la fuga di notizia che imbarazza Matteo - anto_d_63 : @SigfridoRanucci @antonellocapor2 @fattoquotidiano @PieroSansonetti @aldotorchiaro @Open_gol @repubblica @Adnkronos… - sysmedia68 : @CarlaGommy @anna_salvaje Ma la denuncia di Renzi mi pare di capire è riferita soprattutto a quelle cose li, non al… - PpPagliaro : A prescindere dalla questione di #Open, sarà importante chiarire se le #Fondazioni sono ancora legali, oppure la… - DarioPanzac89 : RT @manig0ldo: Consigli legali. #Renzi #Open -

Ultime Notizie dalla rete : Open legali

Il Secolo d'Italia

Le aziende devono quindi implementare una forte strategiasource per evitare di incorrere in battagliedi questo genere. Gli investitori dovrebbero controllare le restrizioni di licenza ...Le aziende devono quindi implementare una forte strategiasource per evitare di incorrere in battagliedi questo genere. Gli investitori dovrebbero controllare le restrizioni di licenza ...Un rapporto che fino alla scorsa settimana sembrava più saldo che mai, ma che aveva mostrato qualche incrinatura durante gli ultimi Australian Open, con l’alterco tra i due durante il match con Taro ...Le aziende devono quindi implementare una forte strategia open source per evitare di incorrere in battaglie legali di questo genere. Gli investitori dovrebbero controllare le restrizioni di licenza ...