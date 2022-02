Milan-Sampdoria, Tonali: “Settimana perfetta”. Calabria: “Nessun limite” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sandro Tonali e Davide Calabria hanno commentato la vittoria del Milan contro la Sampdoria. Queste le dichiarazioni dei due rossoneri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sandroe Davidehanno commentato la vittoria delcontro la. Queste le dichiarazioni dei due rossoneri

Advertising

maaiopensocheee : MILAN ????Venezia, Spezia, Juve, Inter, Sampdoria = 10 punti INTER ????Lazio, Atalanta, Venezia, Milan, Napoli = 8 punt… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Sacchi a @Gazzetta_it: '@mmseize per @RafaeLeao7? Bello. Ma senza esagerare' | #VIDEO - #MilanSampdoria #MilanSamp @acmi… - Jaebets16 : RT @_enz29: Il Milan una tra Lazio e Sampdoria non la vince - PianetaMilan : #Sacchi a @Gazzetta_it: '@mmseize per @RafaeLeao7? Bello. Ma senza esagerare' | #VIDEO - #MilanSampdoria #MilanSamp… - PColaRiserva : RT @AmalaTV_: MILAN ????Genoa, Spezia, Juve, Inter, Sampdoria = 10 punti INTER ????Lazio, Atalanta, Venezia, Milan, Napoli = 8 punti Ovviame… -