Milan, Gazidis: “Nuovo stadio necessario. Progetto? Work in progress” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato alla rivista 'Forbes'. Ecco le sue dichiarazioni più importanti sui rossoneri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ivan, amministratore delegato del, ha parlato alla rivista 'Forbes'. Ecco le sue dichiarazioni più importanti sui rossoneri

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, Calabria: 'Abbiamo voglia di vincere. A breve parleremo con Gazidis del premio scudetto' - theMilanZone_ : ??#Gazidis a Forbes: 'Siamo sulla strada giusta, la base sono i giovani che si trasformano con il #Milan in talenti… - serieAnews_com : #Milan, #Gazidis: “Non fa bene alla #Serie A il dominio della #Juventus” - YBah96 : RT @FraNasato: Gazidis a Forbes: 'Siamo sulla strada giusta, la base sono i giovani che si trasformano con il #Milan in talenti di livello… - bintYusuf___ : RT @FraNasato: Gazidis a Forbes: 'Siamo sulla strada giusta, la base sono i giovani che si trasformano con il #Milan in talenti di livello… -