Lutto a “Domenica In”, l’annuncio di Mara Venier a inizio puntata: “Ti vogliamo bene” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grave perdita per il direttore d’orchestra Stefano Magnamensi piange la scomparsa dell’adorata mamma La conduttrice ricorda come quella di “Domenica Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grave perdita per il direttore d’orchestra Stefano Magnamensi piange la scomparsa dell’adorata mamma La conduttrice ricorda come quella di “Perizona Magazine.

Advertising

infoitcultura : DOMENICA IN/ Diretta, Stefano Magnanensi assente: “lutto gravissimo, morta la mamma” - infoitcultura : Lutto a Domenica In, il pensiero di Mara Venier per Stefano Magnanensi - infoitcultura : Lutto a Domenica In, l’annuncio di Mara Venier a inizio puntata: il messaggio di cordoglio della conduttrice - infoitcultura : Lutto Domenica in: l’annuncio in diretta - infoitcultura : Lutto a Domenica In, l’annuncio commosso di Mara Venier: “Ti abbracciamo tutti” -